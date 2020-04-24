В Ростовской области из-за заморозков ожидается гибель урожая

В Ростовской области вновь ожидаются заморозки. Об этом дончан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Температура в воздухе и на поверхности почвы упадёт в ночь на 28 апреля и утром того же дня. Термометры покажут от -1 до -3 градусов.В связи с этим в регионе прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций. Из-за заморозков могут пострадать и даже погибнуть сельскохозяйственные культуры.Днём станет заметно теплее, однако будет бушевать довольно сильный ветер, и небо затянут облака. В светлое время суток за окном ожидается +15...+17 градусов, вечером — до +10.