До -4 ночью и до +18 днём: в Ростове объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков

На Дону в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ростовской области, ночные и утренние морозы прогнозируются с 10 по 12 апреля. Температура в воздухе и на поверхности почвы понизится до -1 -4 градусов.При этом днём, 10 апреля, в Ростове температура поднимется до +16…+18 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. В субботу, 11 апреля, ожидается небольшое похолодание – до +10…+12 градусов.В Ростовской области в эти дни также ожидаются заморозки в утренние и ночные часы. Кроме того, в ряде районов утром и днём прогнозируется небольшой дождь. В субботу, 11 апреля, ветер усилится до7-12 м/с. Днём 10 апреля по югу и востоку области до +20 градусов.