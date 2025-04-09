Саперы прибыли на место падения беспилотника в Аксае спустя шесть часов

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В Аксае саперы прибыли на место падения беспилотника спустя шесть часов. Об этом сообщает Donday.ruНапомним, грохот разбудил жителей дома на Платова около 03:00. Выглянув в окно они заметили, как на бельевых веревках повис беспилотник. На место вызвали экстренные службы. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали.Для людей развернули пункт временного размещения. На данный момент в пункте находятся 11 человек, включая 5 детей. Также учеников первой смены гимназии перевели на дистанционное обучение.Через шесть часов на место происшествия прибыли саперы. Они займутся обезвреживанием дрона.