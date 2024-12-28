Под Ростовом сильно обмелел Мертвый Донец

Фото: соцсети

Под Ростовом сильно обмелела река Мертвый Донец. Фотографии опубликовали в соцсетях 27 декабря.По словам очевидцев, вода могла уйти далеко от берегов из-за сильного ветра. Последние дни в регионе наблюдаются порывы ветра до 16 метров в секунду.- Вероятно, это не конец. Донец станет осушаться еще сильней, – предположил пользователь сети.Снижение уровня воды также наблюдается в Дону. Ранее Rostov.ru писал, что на участке от Аксая до Азова показатели могут опуститься до неблагоприятных отметок.