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Под Ростовом сильно обмелел Мертвый Донец

Под Ростовом сильно обмелел Мертвый Донец
Под Ростовом сильно обмелела река Мертвый Донец. Фотографии опубликовали в соцсетях 27 декабря.

По словам очевидцев, вода могла уйти далеко от берегов из-за сильного ветра. Последние дни в регионе наблюдаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

- Вероятно, это не конец. Донец станет осушаться еще сильней, – предположил пользователь сети.

Снижение уровня воды также наблюдается в Дону. Ранее Rostov.ru писал, что на участке от Аксая до Азова показатели могут опуститься до неблагоприятных отметок.
Фото: соцсети
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