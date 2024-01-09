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В Ростовской области из-за непогоды школы перешли на особый режим работы

В Ростовской области из-за непогоды школы перешли на особый режим работы
Из-за непогоды школы Ростовской области перешли на особый режим работы. С 9 января формат обучения временно изменили сразу в нескольких районах региона.

Как сообщил DonDay.ru, в пяти учебных учреждениях Азовского и Орловского районов организовали обучение в формате самоподготовки. В Цимлянском районе 10 школ работают сокращенно. В Песчанокопском районе в 11 школах занятия перенесли на субботу, 13 января.

Из-за отсутствия электричества и морозов со снегопадом перестали работать 12 детсадов в Аксайском, Азовском, Сальском, Целинском районах и городе Новошахтинске.

Остальные образовательные учреждения на Дону работают в штатном режиме. В Ростове школьникам разрешили остаться дома 9 января из-за непогоды.
Фото: Rostov.ru.
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