В Ростовской области из-за непогоды школы перешли на особый режим работы
Из-за непогоды школы Ростовской области перешли на особый режим работы. С 9 января формат обучения временно изменили сразу в нескольких районах региона.
Как сообщил DonDay.ru, в пяти учебных учреждениях Азовского и Орловского районов организовали обучение в формате самоподготовки. В Цимлянском районе 10 школ работают сокращенно. В Песчанокопском районе в 11 школах занятия перенесли на субботу, 13 января.
Из-за отсутствия электричества и морозов со снегопадом перестали работать 12 детсадов в Аксайском, Азовском, Сальском, Целинском районах и городе Новошахтинске.
Остальные образовательные учреждения на Дону работают в штатном режиме. В Ростове школьникам разрешили остаться дома 9 января из-за непогоды.