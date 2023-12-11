В Ростовской области школы переходят на удаленку из-за непогоды

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В Новочеркасске Ростовской области школы перешли на удаленку из-за непогоды. Об этом сообщили в городской администрации.Гололед начался утром 11 декабря. Из-за неблагоприятной погоды в виде ледяного дождя городские власти приняли решение закрыть для посещения ряд школ.Уже с 12 декабря 19 школ будут работать в удаленном режиме. Это касается учебных учреждений №1, №2, №3, №5, №6, №8, №9, №11, №12, №14, №15, №17, №19, №20, №22, №24, №25, №31, №32.При этом, некоторые школы продолжат обучение в привычном режиме. Без изменений будут работать учебные учреждения №7, №10 и №23, а также детсады.