В Ростовской области почти 20 школ закрыли из-за непогоды

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В Ростовской области закрыли детские сады и школы из-за плохой погоды. Об этом 18 декабря сообщили в донском минобре.Мощная непогода обрушилась на Ростовскую область еще в начале прошлой недели. За несколько дней ледяного дождя, сильного ветра и морозов в регионе случились сотни ЧП: обрывы линий ЛЭП, обрушения деревьев и конструкций. В результате тысячи жителей остались без света, тепла и воды.Ситуация не стала лучше и после потепления.- 18 декабря в Аксайском, Красносулинском, Миллеровском, Неклиновском, Родионово-Несветайском районах 14 детских садов временно не работают из-за отсутствия электроэнергии, отопления и воды. Обучение в 18 школах в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Аксайском, Заветинском, Миллеровском и Ремонтненском районах районах организовано в формате дистанционного обучения или самоподготовки, - отметили в Минобразования Ростовской области.Также в трех школах города Гуково и Родионово-Несветайского района ввели сокращенный день. В двух учебных заведениях Красносулинского района уроки перенесли на субботу.