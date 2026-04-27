В Ростовской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют показатели Гидрометцентра.Желтый уровень погодной опасности сообщает о том, что погодные явления несут потенциальную опасность. Так, метеорологи предупреждают о сильном ветре. В некоторых районах региона его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Предупреждение продлится с шести утра 27 апреля до пяти утра 28 апреля.В непогоду жителям следует ограничить выход из зданий. Помимо этого, не стоит прятаться под высокими деревьями и стоять вблизи металлических конструкций.