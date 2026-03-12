Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 13 марта ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра.Желтый уровень погодной опасности говорит о том, что погодные явления несут потенциальную угрозу. Так, метеорологи предупреждают о сильном ветре в некоторых районах региона. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует с девяти утра до шести вечера.В непогоду жителям рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи.