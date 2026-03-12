Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 13 марта ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Ростовской области 13 марта ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Ростовской области 13 марта ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности говорит о том, что погодные явления несут потенциальную угрозу. Так, метеорологи предупреждают о сильном ветре в некоторых районах региона. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует с девяти утра до шести вечера.

В непогоду жителям рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика