В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности 4 мая. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Такой уровень означает, что погодные условия могут представлять потенциальную угрозу. В этот раз предупреждение связано с усилением ветра.

По прогнозу синоптиков, местами в регионе порывы будут достигать 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с утра до вечера 4 мая.

Во время непогоды жителям советуют по возможности не выходить из зданий без необходимости. Также не рекомендуется укрываться под высокими деревьями и находиться рядом с металлическими конструкциями.
Фото: Гидрометцентр России
