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В Ростовской области ищут пропавшего 67-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 67-летнего мужчину

В Ростовской области третью неделю пытаются найти 67-летнего пенсионера. О том, где может находиться Алексей Сороколетов, ничего не известно с 10 мая.

В тот день мужчина ушел из своего дома в поселке Целина и пропал. Родственники пытались найти его своими силами, но не смогли. Тогда они обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Рост пропавшего - около 170 сантиметров, а телосложение среднее. У Алексея седые волосы. В последний раз его видели в светлой ветровке и спортивных штанах.

Если вы видели Алексея Сороколетова или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг
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