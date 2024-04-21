В Ростове разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону второй месяц разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину. О местонахождении Вячеслава Мугафурова ничего не известно с 14 февраля.В День святого Валентина мужчина ушел дома в неизвестном направлении. С тех пор он перестал отвечать на звонки и сообщения в соцсетях. Родственники забили тревогу и обратились и написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.Согласно опубликованной ориентировки, Вячеслав Мугафуров худощавого телосложения. Его рост составляет около 185 сантиметров. У мужчины карие глаза и темно-русые волосы. Информация об одежде отсутствует.Если вы видели этого человека, позвоните по номерам телефонов: 8 800-700-54-52 или 112. Не исключено, что мужчина может находиться за пределами донской столицы. Кроме того, существуют версии, что он мог отправиться в один из соседних регионов.