В Ростовской области ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину. Последний раз Игоря Дронова видели 1 июля в Батайске.Более трех с половиной месяцев он не связывается с родными и близкими. Кроме того, мужчина больше не появлялся дома. Родственники Игоря не теряют надежды его найти. Они обратились за помощью к добровольческим отрядам и правоохранителям. Волонтеры опубликовали ориентировки на пропавшего в социальных сетях.Согласно им, Игорь Дронов худощавого телосложения и среднего роста (около 175 сантиметров). У него русые волосы с проседью и серо-зеленые глаза. Из-за того, что мужчина пропал летом, тяжело предположить, в какую одежду он может быть одет.Если вы владеете информацией о том, где может быть пропавший, позвоните по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.