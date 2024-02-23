В Ростовской области ищут пенсионерку с провалами памяти

Фото: Лиза Алерт

В станице Боковской Ростовской области без вести пропала 83-летняя женщина. Юлия Евлантьева (Богатырева, Рвачева) не выходит на связь с близкими с 23 февраля.Пенсионерка ушла из дома и не предупредила близких,куда направляется. Тогда родственники решили, что с ней могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Пенсионерка ростом 160 сантиметров и нормального телосложения. У нее седые волосы и голубые глаза. В день пропажи она надела темно-розовую куртку, кофту болотного цвета, халат, синие гольфы, обула розовые галоши и надела на голову розовый платок.Если вам известно, где может находиться бабушка, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.