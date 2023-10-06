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В Ростове-на-Дону без вести пропала 85-летняя пенсионерка с провалами памяти

В Ростове-на-Дону без вести пропала 85-летняя пенсионерка с провалами памяти
В Ростове без вести пропала 85-летняя пенсионерка с провалами памяти. Информации о местонахождении Валентины Кокиной нет с 10 сентября.

Бабушка ушла из дома в неизвестном направлении около месяца назад. Она не вернулась ни вечером, ни на следующий день. Тогда близкие забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.

Валентина Кокина ростом 165 сантиметров и среднего телосложения. У нее глаза серого цвета и короткие седые волосы. В день исчезновения пенсионерка была одета в серый спортивный костюм, на голове - серая вязаная шапка, обута в темно-серые галоши.

Если у вас есть информация, где может находиться бабушка, сообщите по номерам: 8 (800) 550-10-54 или 112.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
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