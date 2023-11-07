Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске пропала бабушка, нуждающаяся в медпомощи

В Волгодонске пропала бабушка, нуждающаяся в медпомощи
В Волгодонске Ростовской области разыскивают 78-летнюю женщину. О местонахождении Анны Дмитриенко нет информации с 3 ноября.

В тот день женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя пару часов она перестала отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Позднее к поискам подключились волонтерские отряды. Пенсионерка может нуждаться в медпомощи.

Анна Дмитриенко ростом 165 сантиметров и худощавого телосложения. У нее карие глаза и черные волосы. В день исчезновения она надела белую куртку, штаны и обула черные сапоги. На голове у женщины - черный платок. С собой бабушка носит бежевую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении местной жительницы, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.