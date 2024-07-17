В Ростовской области ищут парня, пропавшего по дороге в ЛНР

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области ищут 19-летнего парня, без вести пропавшего по дороге в ЛНР. Максим Кондауров не выходит на связь с близкими больше двух недель.Днем 1 июля он находился в Ростове-на-Дону. По словам близких, собирался отправиться в Луганск. Уехал ли туда парень, неизвестно: он перестал отвечать на звонки и сообщения.Родственники забили тревогу. Они пытались найти Максима самостоятельно, но не смогли. Друзья и знакомые давно его не видели. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам присоединились волонтерские отряды.Пропавший — худой парень среднего роста (около 180 сантиметров) с голубыми глазами и светло-русыми волосами. Из особых примет: татуировка на шее. В день исчезновения Максим был одет в черную футболку и синие джинсы. С собой он взял черный рюкзак.Если вам известно что-нибудь о местонахождении парня, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.