В Волгодонске почти месяц ищут 42-летнего мужчину, пропавшего без вести

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Волгодонске разыскивают 42-летнего местного жителя, пропавшего без вести. Сергей Рыжкин не выходит на связь с близкими почти месяц.Последний раз его видели 28 июня. С тех пор он не появлялся дома, на звонки и сообщения не отвечал. Друзья и родственники не знают, куда мужчина мог отправиться. После безуспешных попыток отыскать пропавшего самостоятельно родные написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.Сергей - высокий (около 180 сантиметров) худой мужчина с темно-русыми волосами и глазами светло-голубого цвета. Из особых примет - борода. В день исчезновения он был одет в белую майку-поло, темно-синие спортивные штаны, обут в резиновые тапочки такого же цвета.Если вы видели Сергея Рыжкина или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.