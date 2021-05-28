В Ростовской области еще пять пациентов умерли от COVID-19

Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Ростовской области. Об этом сообщает правительство донского региона со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.По данным на 1 июня, в регистре умерших от коронавируса прибавилось еще пять дончан. Это четыре женщины, 51, 69, две по 84 года, и мужчина 97 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, сахарный диабет и онкология. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4433 человека.При этом ежесуточный прирост заболевших продолжает падать. За сутки в Ростовской области медики зафиксировали 168 случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших достигло 94358. Почти 90% из этого количества заболевших уже победили вирус.Фото: gobalakovo.ru