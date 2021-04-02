За сутки от коронавируса скончались пятеро жителей донского региона

В Ростовской области пять человек стали жертвами коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 5 апреля, за сутки в регистре умерших от последствий COVID-19 еще пять человек с COVID-19. Это три женщины, 48, 74, 84 лет, и двое мужчин – 57 лет и 81 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период жертвами COVID-19 в области стали 3676 человек.Еще 240 жителей Ростовской области подхватили коронавирус за последние сутки. Таким образом, нарастающим итогом общее число инфицированных в регионе достигло 82043 дончан.Несмотря на рост показателей, власти продолжают снимать ограничения. Последним было разрешение заполнять стадионы до 75%, вместо 50%.