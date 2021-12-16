В Ростовской области еще 923 человека побороли коронавирус

Фото:zdrav.com

В Ростовской области еще 923 человека побороли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 декабря.Отметим, что ежедневное количество новых заболевших пока не снижается, однако число выздоравливающих пациентов внезапно начало расти. Раньше это было около 400-500 человек в сутки, а теперь за 24 часа вылечиваются почти тысяча жителей региона.При этом общее число инфицированных на территории Ростовской области составило 187 249, а выздоровевших за период пандемии 163 173 жителя.