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Выздоровели еще 382 жителя Ростовской области, болевших коронавирусом

Выздоровели еще 382 жителя Ростовской области, болевших коронавирусом
В Ростовской области коронавирус побороли еще 382 человека. По данным на 16 сентября, общее число выздоровевших достигло 114 490 человек.

В стационарах получают лечение 3 458 пациентов - на 56 меньше, чем в предыдущие сутки. Количество людей, подключенных к аппаратам ИВЛ, при этом осталось неизменным. Сейчас кислород получают 342 жителя региона. Из них 49 находятся в тяжелом состоянии.

Число инфицированных продолжает расти. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 460 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 131 970 жителей Ростовской области. Из них 6 425 скончались от тяжелых последствий. Как сообщили в региональном правительстве, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 28 человек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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