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Коронавирус побороли еще 290 жителей Ростовской области

Коронавирус побороли еще 290 жителей Ростовской области
В Ростовской области за период пандемии медики вылечили от COVID-19 86 825 человек. Это 90% всех заболевших в донском регионе. Из них 290 побороли инфекцию за сутки с 8 по 9 июня.

В стационарах лечение получают 900 жителей региона. Среди них 117 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Увеличилось и число зараженных. За минувшие сутки вирус подхватили еще 154 человека, а общее количество достигло 95 618. К сожалению, медикам удалось спасти не всех больных. COVID-19 забрал жизни 4 540 пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, за последние сутки от болезни скончались 11 человек в возрасте от 50 до 92 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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