Коронавирус побороли еще 290 жителей Ростовской области

В Ростовской области за период пандемии медики вылечили от COVID-19 86 825 человек. Это 90% всех заболевших в донском регионе. Из них 290 побороли инфекцию за сутки с 8 по 9 июня.В стационарах лечение получают 900 жителей региона. Среди них 117 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Увеличилось и число зараженных. За минувшие сутки вирус подхватили еще 154 человека, а общее количество достигло 95 618. К сожалению, медикам удалось спасти не всех больных. COVID-19 забрал жизни 4 540 пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, за последние сутки от болезни скончались 11 человек в возрасте от 50 до 92 лет.