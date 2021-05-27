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В Ростовской области еще 180 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области еще 180 человек заразились коронавирусом
В Ростовской области 180 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщили в донском правительстве.

По данным на 29 мая, 37,8 % из числа новых зараженных коронавирусмо - люди 46 до 65 лет, еще 27,2 % - это пациенты от 18 до 45 лет. Не щадит коронавирус и пенсинеров. Из 180 новых инфицированных пенсионеры от 66 до 79 лет составляют 17,8%, пожилые люди старше 80 лет - 8,3%. Еще 8,9% - это дети.

Кроме новых инфицированных, есть и жертвы вируса. За минувшие сутки в регистре умерших региона прибавилось еще 18 человек. Общее число скончавшихся от инфекции превышает 4 тысячи человек. При этом почти 90% из всех инфицированных уже победили заболевание.

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