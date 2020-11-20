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На Дону почти половину новых инфицированных коронавирусом составляют граждане от 46 лет

На Дону почти половину новых инфицированных коронавирусом составляют граждане от 46 лет
Почти половину новых инфицированных коронавирусом в донском регионе составляют люди от 46 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По состоянию на 22 ноября за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 313 человек. Большую часть из них составляют 135 дончан в возраст от 46 до 65 лет (43,2%). Новыми заболевшими также стали 89 человек от 18 до 45 лет (28,4%), 67 – от 66 до 79 лет (21,4%). Кроме того, опасный вирус также подхватили 11 детей (3,5%) и столько же граждан старше 80 лет.

Всего на территории донского региона COVID-19 выявили у 37 459 человек. Скончались от коронавируса уже 1 184 пациента, включая 13 новых умерших.

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