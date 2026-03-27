Близкие ищут пропавшую без вести 38-летнюю жительницу Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области близкие разыскивают 38-летнюю Оксану Горбаченко. Женщина пропала без вести уже три дня.Как сообщает портал К вашим услугам, Оксана в последний раз выходила на связь 23 марта. Пропавшая проживает в городе Шахты.Ее супруг Андрей, рассказал, что вечером 23 марта они разговаривали по телефону, беседа прошла спокойно. По его словам, у них с женой хорошие отношения. Оксана находится на его обеспечении, хотя и проживает отдельно.Тревога у близких возникла 24 марта, когда телефон Оксаны оказался выключен. На следующий день, 25 марта, супруг приехал к ее квартире. Дверь была заперта, на стук никто не отвечал. После этого мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, но Оксаны там не было.Всех, кто видел Оксану Горбаченко после 23 марта или обладает информацией о ее возможном местонахождении, просят сообщить об этом по телефону полиции: 102 или супругу по номеру: 8 (909) 409-50-02.