В донском парке «Малинки» приютили сову со сломанным крылом. Несколько дней назад житель Батайска обнаружил раненую хищную птицу. Мужчина обратился за помощью в парк «Киммерия». Но принять пернатую согласились в парке «Малинки».В донском зоосаде ей провели обследование. Выяснилось, что у совы сломано левое крыло. Специалисты наложили лонгету на место перелома. В данный момент птица оставлена в вольере на адаптацию после транспортировки.«Скорее всего, она сможет летать, но полет будет неполноценный и непродолжительный, а это значит, что ушастая сова не сможет охотиться и защищаться от хищников. В дикую природу пострадавшую птицу возвращать нельзя, поэтому она останется в парке», — рассказала Элеонора Моргунова, директор Южного парка птиц «Малинки».