В Ростовской области зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса за последние месяцы

Пандемия коронавируса в Ростовской области продолжает набирать обороты. За сутки специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за последние несколько месяцев.По состоянию на 23 сентября, в донском регионе зарегистрировали девять смертельных случаев от COVID-19. Это три женщины от 62 до 75 лет и шестеро мужчин – от 61 года до 82 лет, все – с хроническими заболеваниями. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 460 человек. Примечательно, что это рекордное количество умерших за последние несколько месяцев. Больше, десять умерших, были зарегистрированы только в самый разгар пандемии весной.Жертвами опасного вируса становятся в основном люди преклонного возраста. Однако инфекция не щадит и молодых людей. С диагнозом COVID-19 умирают даже дети. В реестре умерших есть 12-летний ребенок с хроническим заболеванием центральной нервной системы. Первой жертвой опасного вируса стал 34-летний врач из Китая. Медик заразился коронавирусом в командировке в Москве, после чего прилетел в Ростов. Донские медики не смогли спасти коллегу.Растет и общее количество зараженных в регионе. За последние сутки коронавирусом заболели 183 человека. Общее число инфицированных в Ростовской области достигло 20 604 человек.