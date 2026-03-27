Донские водители заметили густой туман на трассе Волгодонск — Цимлянск 27 марта

Фото: Дондей

Донские водители заметили густой туман на трассе Волгодонск — Цимлянск. Об этом они сообщили в социальных сетях.Автомобилисты застали плотную дымку в утренние часы 27 марта. На кадрах заметно, что видимость не превышает и 10 метров. Дома у дороги скрылись в белой пелене.По данным специалистов Гидрометцентра, в ближайшие сутки в донском регионе будет наблюдаться туман. Опасное погодное явление прогнозируют до утра 30 марта.