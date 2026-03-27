Из Ростова в Мариуполь разрабатывается морской маршрут

В Ростовской области разрабатывается новый морской маршрут, который соединит Ростов и Мариуполь. Запуск планируется в 2027 году.Новый маршрут будет включать в себя Таганрог и протянется на 230 километров. Время в пути, включая остановки для посадки и высадки пассажиров, составит около 3,5 часов.Сейчас идет модернизация скоростного судна «Метеор 120Р-7» для его использования на морской линии. Проектная документация в процессе согласования, и судно переводят из речного класса «О» в класс «О-ПР» (река-море), как сообщили в правительстве Ростовской области.В порту Таганрога также оборудуют причал для скоростных судов, а в Мариуполе решают, где разместить пассажирский причал.Наблюдается увеличение пассажиропотока на водном транспорте в Ростовской области. В 2024 году по маршрутам «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» перевезли 19 тысяч пассажиров, а в 2025 году — уже 35 тысяч.Наиболее популярным маршрутом стал «Ростов — Азов». Однако цены на поездки по этому маршруту остаются высокими: для взрослых пассажиров — 380 рублей, для детей — 190 рублей.