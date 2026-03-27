В Ростовской области из-за тумана продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра.Желтый уровень опасности говорит, что погодные условия несут потенциальную опасность. В это время вероятны обильные осадки, грозы, молнии, сильные порывы ветра, высокие или низкие температуры и другие явления.Согласно прогнозам специалистов, в некоторых районах региона ожидается туман. Период предупреждения продлится до утра 30 марта.Белая пелена на дороге ухудшает видимость, из-за чего может затруднить движение транспорта. По этой причине водителям необходимо уменьшать скорость, увеличивать дистанцию до впереди едущей машины, а также не делать резких маневров.