В Ростовской области жители смогут увидеть Солнце целиком

Жители Ростовской области смогут целиком увидеть Солнце. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, на Земле закончилась самая длинная за весенний период буря. Наступило затишье и человечество может наблюдать всё Солнце целиком — как обращенную к Земле его сторону, так и противоположную.Событие сулит отличные снимки с помощью приборов. Такая уникальная геометрическая конфигурация сохранится еще несколько дней.