Фото: Дондей

Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе Автодора.Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться на автодороге на протяжении дня 27 марта.Мокрая дорога ухудшает сцепление колес с асфальтом. Из-за этого увеличивается риск возникновения дорожных происшествий. В связи с этим автовладельцам рекомендуется не отвлекаться на телефон за рулем. Помимо этого, важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта.