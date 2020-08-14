В Ростовской области за сутки от коронавируса умерли еще пять человек

В Ростовской области от коронавируса умерли еще пять человек. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 18 августа, новыми жертвами инфекции стали люди пенсионного возраста, страдающие сразу несколькими хроническими заболеваниями. Среди умерших - трое мужчин 62, 66 и 75 лет. У них были хронические заболеваниям сердечно-сосудистой системы и другие сопутствующие диагнозы. Также жертвами стали две женщины 60 и 70 лет. Общее число умерших от коронавируса достигло 293.Продолжает расти и число заболевших. За сутки положительные тесты получили 128 человек, а общее количество инфицированных достигло 15 251.