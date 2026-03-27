В Ростове продают легендарную гостиницу Московскую за миллионы рублей

На популярном сайте объявлений выставили объявления о продаже гостиницы «Московской» в Ростове. Сумма сделки составляет 280 млн рублей.

Шестиэтажное здания находится на улице Большая Садовая, 63 и является объектом культурного наследия регионального значения.
В описании владелец отметил, что «отделки нет». Однако, судя по фотографиям в объявлении, объект находится в хорошем состоянии и готов к использованию. Однако, вероятно, фотографии взяты с проекта реставрации и не отражают реальное положение дел.

Здания в настоящий момент завешено баннером. Оно огорожено забором и уже много лет нет используется.

Объект находится в частной собственности и неоднократно менял владельцев.

Фото: Дондей/Авито
