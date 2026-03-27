В Ростовской области могут ввести «тихий час» на ремонт и громкие звуки днем

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2026-03/2026-03-27_12-38-47-1.png[/imgЖители Ростовской области активно обсуждают возможность введения штрафов за проведение шумных ремонтных работ в дневное время. Поводом для такой инициативы стали многочисленные жалобы граждан, которые страдают от громких звуков строительных инструментов и других источников шума в будние и выходные дни.Согласно действующему законодательству Ростовской области, нарушение тишины в ночное время, с 23:00 до 7:00 в будни и с 23:00 до 8:00 в выходные и праздники, влечет за собой административную ответственность. Однако, ремонтные работы, проводимые днем, пока не подпадают под этот запрет, несмотря на то, что именно они чаще всего становятся источником конфликтов между соседями. Жалобы зачастую касаются звуков перфоратора в обеденное время, громкой музыки или шумного ремонта в выходной день.Следует отметить, что санитарные нормы (СанПиН) устанавливают допустимый уровень шума: 55 децибел днем и 45 децибел ночью. Эти показатели сопоставимы с уровнем обычного разговора. Превышение ночных значений уже является нарушением.В ряде российских регионов уже введены специальные "тихие часы" днем, обычно с 13:00 до 15:00. Эти ограничения направлены на обеспечение покоя для детей, пожилых людей и работников ночных смен.Инициатива рассмотрения возможности введения подобных мер в Ростовской области исходит от заместителя председателя Законодательного Собрания региона, председателя комитета по законодательству Александра Косачева. Он подчеркнул, что вопрос требует детальной проработки для создания сбалансированных и действенных норм.Ранее проведенный опрос на сайте донского парламента показал неоднозначное отношение жителей к подобным ограничениям: ровно половина участников выступила за их введение, а другая половина – против.