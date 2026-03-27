Ребенок пострадал в столкновении легковушки и фуры на трассе в Тацинском районе

Восьмилетний ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 26 марта на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск в Тацинском районе Ростовской области.

По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел, когда 31-летняя водитель автомобиля «Дэу Нексия», находившегося на обочине, начала совершать разворот, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент на высокой скорости в иномарку врезалась фура «Мерседес», управляемая 39-летним водителем.

В результате столкновения травмы получили водитель «Дэу Нексии» и его восьмилетний пассажир. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Госавтоинспекция РО
