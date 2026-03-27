В жестком ДТП на трассе в Ростовской области один человек погиб и один пострадал

Фото: Госавтоинспекция РО

Страшная авария произошла сегодня ранним утром на трассе «Шахты — Раздорская», унесшая жизнь одного человека и оставившая другого в больнице. ДТП случилось около 6:00 утра, когда, по предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь в сторону Раздорской, принял решение совершить обгон.Не убедившись в безопасности маневра, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ГАЗель", которым управлял 65-летний мужчина. От мощного удара обе машины были отброшены на обочину.Ужасающие кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. В результате столкновения погибла 68-летняя пассажирка "Лады Гранты". Водитель отечественной легковушки получил травмы и был оперативно доставлен в ближайшую больницу.Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не совершать рискованных маневров, особенно в условиях ограниченной видимости.