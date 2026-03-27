Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В жестком ДТП на трассе в Ростовской области один человек погиб и один пострадал

Страшная авария произошла сегодня ранним утром на трассе «Шахты — Раздорская», унесшая жизнь одного человека и оставившая другого в больнице. ДТП случилось около 6:00 утра, когда, по предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь в сторону Раздорской, принял решение совершить обгон.

Не убедившись в безопасности маневра, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ГАЗель", которым управлял 65-летний мужчина. От мощного удара обе машины были отброшены на обочину.

Ужасающие кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. В результате столкновения погибла 68-летняя пассажирка "Лады Гранты". Водитель отечественной легковушки получил травмы и был оперативно доставлен в ближайшую больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не совершать рискованных маневров, особенно в условиях ограниченной видимости.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика