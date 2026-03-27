Дом Красса пытались вновь обокрасть в Ростове. Об этом сообщило общественное движение «Мой фасад».Неизвестные проникли в здание через разбитое окно с намерением украсть кованое ограждение лестницы. Они разбили ступени и выкорчевали часть ограждения между первым и вторым этажами, а также планировали продолжить свои действия на третьем этаже. По всей видимости, в преступлении участвовала группа людей.К счастью, один из местных жителей заметил активность на объекте культурного наследия и сообщил об этом активистам. 26 марта представители движения «Мой фасад» и другие неравнодушные горожане установили решётку на разбитое окно, чтобы предотвратить дальнейшие попытки проникнуть в здание.Активисты неоднократно обращались в комитет по охране объектов культурного наследия и администрацию Кировского района с просьбой установить защитные решётки на окна дома Красса. Однако на их просьбы ответили молчанием.Дом Красса, находится в Университетском переулке. Он был построен в 1911-1912 годах. Владельцем дома был Андрей Фёдорович Красса, который входил в правление Азовско-Донского Коммерческого Банка, одного из крупнейших акционерных коммерческих банков Российской империи на тот момент.Со временем здание пришло в упадок и требует реставрации. В декабре прошлого года стало известно, что до 1 августа 2026 года дом будет законсервирован.