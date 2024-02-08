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На Дону двоих братьев осудили за вымогательство у женщины и убийство ее мужа

На Дону двоих братьев осудили за вымогательство у женщины и убийство ее мужа
В Ростовской области осудили двоих братьев за убийство и вымогательство. Одного из них осудили по статьям «Убийство» и «Вымогательство», а другого – только по статье «Убийство».

У одного из братьев был роман с женщиной. Пока они встречались, она отправляла возлюбленному свои интимные фотографии. Когда их связь оборвалась, дончанин решил подзаработать на своей бывшей. Мужчина знал, что она замужем, и начал шантажировать экс-любовницу. Он грозился отослать фото ее мужу. Чтобы сохранить семью, женщина стала платить бывшему. Вымогательство продолжалось почти год - с июля 2021-го по март 2022 года. Всего она отдала бывшему любовнику более 120 тысяч рублей.

Устав от постоянного вымогательства, женщина призналась во всем мужу. Узнав о случившемся, мужчина назначил встречу злоумышленнику в селе Самарском Азовской области. Тот пришел с братом. Завязался конфликт, в ходе которого братья изрезали ножом супруга женщины. От полученных ранений он скончался на месте.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что суд назначил наказание любовнику в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующего ограничения свободы на год и шесть месяцев, а брату - в виде 14 лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Ростов ру
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