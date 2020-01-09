В Ростове полицейского осудили за вымогательство у подозреваемого 18 млн рублей



В Ростове-на-Дону вынесли приговор полицейскому, обвиняемому в мошенничестве. Михаил Ж. получил три с половиной года колонии общего режима.



В 2018 году его друг Сергей вместе с несколькими сообщниками похитили большую сумму у страховой компании «РЕСО-Гарантия». Михаил, узнав об этом, запугал товарища тем, что в отношении него возбудят дело по статье об организации преступного сообщества. Пообещав смягчить статью, он предложил Сергею передать ему 20 миллионов рублей. Мужчина сторговался до 18 миллионов. При этом полицейский не имел полномочий и даже возможности вмешиваться в ход дела, и прекрасно знал об этом.



Сергей не успел передать Михаилу деньги, так как его задержали следователи. В отношении подозреваемого возбудили дело по статье о мошенничестве в сфере страхования. О неудавшихся махинациях полицейского вскоре стало известно. Его привлекли к ответственности за покушение на мошенничество в особо крупном размере.



- Приговором Советского районного суда Ростова-на-Дону обвиняемого приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима, - добавил помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжина.