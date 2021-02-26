В Ростовской области COVID-19 заболели еще 282 человека

Ежедневное число инфицированных коронавирусом в Ростовской области не превышает 300 человек в течение недели. За сутки с 1 по 2 марта в регионе выявили 282 случая заболевания опасным вирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 73 597 дончан.По общему количеству зараженных Ростовская область остается на шестом месте в стране. При этом за последние недели разрыв со Свердловской областью (пятое место) сократился до 4,5 тысячи инфицированных. Ранее это число составляло порядка 5-6 тысяч человек. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего диагноз подтвердился у 4 268 215 россиян.За последние сутки от вируса скончались 14 дончан. Всего за период пандемии число летальных случаев достигло 3 129. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, усугубившими течение коронавируса. К ним относятся сахарный диабет, гипертония, астма, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.