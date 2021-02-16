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С начала пандемии в Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч

С начала пандемии в Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч
В Ростовской области с начала пандемии диагноз «коронавирус» получили 70 006 человек. Из них 323 подхватили инфекцию за сутки с 17 по 18 февраля.

По информации портала стопкоронавирус.рф, донской регион находится на первом месте по общему количеству зараженных в ЮФО и на шестом - в стране. Несмотря на сохранение этих позиций, ежедневное число инфицированных идет на спад. В течение последнего месяца оно сократилось на 17,2%, или на 67 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 скончался 21 пациент. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 2 994 человек. Большинство умерших - люди старше 60 лет, страдающие сопутствующими хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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