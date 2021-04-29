Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области число случаев COVID-19 превысило 88 тысяч

В Ростовской области число случаев COVID-19 превысило 88 тысяч
В Ростовской области число заразившихся коронавирусом за все время пандемии превысило 88 тысяч и составляет 88 189 человек. За последние сутки диагноз «COVID-19» поставили 228 дончанам.

Большинству из них – от 46 до 65 лет. Это жители сорока городов и районов региона, информирует правительство.

Накануне донской губернатор Василий Голубев заявил, что ситуация с коронавирусом в Ростовской области напряженная, стабильная, но по некоторым тенденциям может измениться не в лучшую сторону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.