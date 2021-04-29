В Ростовской области число случаев COVID-19 превысило 88 тысяч

В Ростовской области число заразившихся коронавирусом за все время пандемии превысило 88 тысяч и составляет 88 189 человек. За последние сутки диагноз «COVID-19» поставили 228 дончанам.Большинству из них – от 46 до 65 лет. Это жители сорока городов и районов региона, информирует правительство.Накануне донской губернатор Василий Голубев заявил, что ситуация с коронавирусом в Ростовской области напряженная, стабильная, но по некоторым тенденциям может измениться не в лучшую сторону.