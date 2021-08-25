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COVID-19 подхватили еще 488 жителей Ростовской области

COVID-19 подхватили еще 488 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 488 человек. По данным на 27 августа, большинство из них (33,1%) - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше новых инфицированных выявили среди людей от 46 до 65 лет - 30,1%. В числе пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры от 66 до 79 лет (14,9%). Опасный вирус обнаружили и у пожилых жителей региона старше 80 лет (5,3%). Увеличивается число заболевших среди несовершеннолетних. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 81 ребенка - это 16,6% всех инфицированных.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 122 476 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус забрал жизни 25 человек. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 5 875 человек, сообщили в региональном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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