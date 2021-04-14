В Ростовской области четверо рабовладельцев предстанут перед судом

В Ростовской области предстанут перед судом четверо мужчин, которые держали в рабстве 20 человек. Их обвиняют в похищении людей и использовании рабского труда.Как сообщили в областном Следкоме, с июня 2018 по август 2019 года подозреваемые подыскивали в Ростове-на-Дону бездомных и предлагали им трудоустройство. Затем привозили их в Батайск и запирали в частном доме. В жилище не было никаких условий для жизни. Ежедневно пленникам приходилось бесплатно трудиться на полях. Их зарплату рабовладельцы отбирали.Сейчас 20 человек на свободе, а злоумышленники находятся в СИЗО. Каждому из членов организованной группы грозит до 30-ти лет лишения свободы.