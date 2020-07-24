На Дону четверо мужчин предстанут перед судом за убийство двух человек

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В Ростовской области четверым местным жителям вынесли заключение по уголовному делу. Они обвиняются по шести статьям: «Убийство», «Организация убийства», «Пособничество в угоне», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», «Угон» и «Кража». Об этом сообщили в прокуратуре по Ростовской области 27 июля.По версии следствия, трагедия произошла в апреле 2019 года. Дончанин нанял троих мужчин для расправы со знакомым, который задолжал ему 600 тысяч рублей. Преступники приехали днём в бар Ростова, где находился потерпевший. Там они избили должника, а затем привезли его в собственный дом на его же машине. В это время в здании находилась сожительница потерпевшего. Мужчины, угрожая газовым баллончиком, приказали женщине запереться в летней кухне и никуда не выходить. После этого они избили хозяина до смерти и закопали труп.Также жертвой стал случайный свидетель произошедшего в баре. Обвиняемые схватили мужчину и вывезли на окраину хутора Ленина Аксайского района. Злоумышленники избили его и закопали живым. Он скончался от механической асфиксии.Кроме того, злоумышленники похитили автомобили «Мерседес-S600» и «Кавасаки», которые принадлежали должнику, и украли деньги одного из убитых мужчин.