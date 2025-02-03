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В Ростовской области четверо подростков сбежали из детского дома в Сальске

В Ростовской области четверо подростков сбежали из детского дома в Сальске

Из детского дома в городе Сальске Ростовской области сбежали четверо детей. Подростки пропали вечером 3 февраля.

Окунь Иван Александрович, 14 лет. В день исчезновения был одет в толстовку черно-зеленого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки «Nike» черно-белые фиолетовые. Волосы у парня темного цвета, глаза голубого цвета. При себе имеет рюкзак темно-синего цвета с серыми полосками;

Шахриева Луиза Ализодаевна, 14 лет. В день исчезновения была одета в куртку зеленого цвета, шапка серого цвета, штаны черного цвета, ботинки темно-зеленого цвета. У девочки родинка под верхней губой, глаза голубого цвета;

Акифьев Стефан Викторович, 16 лет. В день исчезновения был одет в куртку черного цвета с белыми полосками на рукаве, треники утепленные, кроссовка бело-черного цвета, без шапки. При себе имеет рюкзак
«Nike» черного цвета.

Полянская Людмила Александровна, 17 лет. В день исчезновения была одета в черную короткую куртку, черные брюки, без шапки, волосы длинные черного цвета, кроссовки бело-черные, глаза зеленого цвета. На лбу шрам.

В случае обнаружения или получения оперативно-значимой информации, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Сальскому району:
Телефон: «886372-5-13-32», «95-220»
Фото: DonDay
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