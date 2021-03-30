В Ростовской области без вести пропали отец и сын

В Ростовской области без вести пропали 42-летний мужчина и его 19-летний сын. Михаил и Станислав Тереховы не выходят на связь с 27 марта.В администрации Новоцелинского сельского поселения рассказали, что сына и супруга разыскивает местная жительница поселка Холодные Родники Целинского района. Известно, что пропавшие уехали на заработки в Ростов-на-Дону. С тех пор ни Михаил, ни сын Станислав не выходят на связь.Женщина забила тревогу и обратилась за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.У Михаила среднее телосложение, голубые глаза и темные волосы. Рост - около 168-170 сантиметров. Станислав немного выше отца - его рост составляет 173-175 сантиметров. У парня карие глаза, темные волосы и среднее телосложение.Если вам известно что-либо о местонахождении Михаила и Станислава Тереховых, сообщите по номеру 8(800)700-54-52 или 112.