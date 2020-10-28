В Таганроге без вести пропал дезориентированный пенсионер

В Таганроге пропал 74-летний мужчина. Михаил Торопцев перестал выходить на связь 27 октября.Житель Таганрога ушел из дома и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам за помощью.У Михаила голубые глаза и короткие седые волосы. Рост мужчины составляет 160 сантиметров, телосложение среднее. Последний раз пенсионера видели в шерстяной рубашке в красную клетку и темно-синем спортивном трико, также на нем были бежевая куртка со следами желтой краски и коричневые шлепанцы.Родственники уточнили, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Михаила Торопцева, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.