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В Таганроге без вести пропал дезориентированный пенсионер

В Таганроге без вести пропал дезориентированный пенсионер
В Таганроге пропал 74-летний мужчина. Михаил Торопцев перестал выходить на связь 27 октября.

Житель Таганрога ушел из дома и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам за помощью.

У Михаила голубые глаза и короткие седые волосы. Рост мужчины составляет 160 сантиметров, телосложение среднее. Последний раз пенсионера видели в шерстяной рубашке в красную клетку и темно-синем спортивном трико, также на нем были бежевая куртка со следами желтой краски и коричневые шлепанцы.

Родственники уточнили, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Михаила Торопцева, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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